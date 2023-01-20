По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетела военная авиация РФ и истребитель МиГ-31

20 января, 12:44
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В Беларуси взлетел российский истребитель МиГ-31, он может быть потенциальным носителем ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

В Беларуси взлетел российский истребитель МиГ-31, он может быть потенциальным носителем ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Днем в пятницу, 20 января, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Вероятно, это связано со взлетом российской военной авиации в Беларуси.

Как сообщил Беларускі Гаюн, с аэродрома Мачулищи взлетел один российский истребитель МиГ-31К, он является потенциальными носителем ракет Кинжал.

Видео дня

Также в небо поднялись истребитель сопровождения и самолет -разведчик А-50У.

19 января во всех областях Украины также объявляли воздушную тревогу, она продолжалась около полутора часов. Тревога была связана со взлетом российских МиГ-31 и самолета-разведчика с аэродрома Мачулищи в Беларуси.

Позже стало известно, что у одного из истребителей загорелся двигатель, местные жители услышали сильный взрыв.

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Также появилось видео, на котором видно, что МиГ-31 взлетали с ракетами Кинжал.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Военная авиация Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога

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