По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетел российский МиГ-31 14 февраля, 09:13 Andrei Shmatko/Wikimedia

Утром во вторник, 14 февраля, по всей Украине объявлена воздушная тревога. В Беларуси сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, МиГ-31 взлетел из аэродрома Мачулищи, он является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Также зафиксирован взлет российского самолета-разведчика А-50У.

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Из аэродрома Барановичи в воздух поднялся истребитель сопровождения.

Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

Последний раз три масштабные воздушные тревоги во всех областях Украины объявлялись 10 февраля. Во время первой войска РФ нанесли массированные ракетные удары по стране, выпустив 71 ракету. 61 из них удалось сбить.



