По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетел российский МиГ-31

14 февраля, 09:13
Поделиться:
Andrei Shmatko/Wikimedia

Andrei Shmatko/Wikimedia

Утром во вторник, 14 февраля, по всей Украине объявлена воздушная тревога. В Беларуси сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, МиГ-31 взлетел из аэродрома Мачулищи, он является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Также зафиксирован взлет российского самолета-разведчика А-50У.

Видео дня

Из аэродрома Барановичи в воздух поднялся истребитель сопровождения.

Скриншот сайта alerts.in.ua
Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

Последний раз три масштабные воздушные тревоги во всех областях Украины объявлялись 10 февраля. Во время первой войска РФ нанесли массированные ракетные удары по стране, выпустив 71 ракету. 61 из них удалось сбить.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X