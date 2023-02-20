По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетел российский истребитель МиГ-31

20 февраля, 11:38
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Российский истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikipedia)

Российский истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikipedia)

Около 11:35 в понедельник, 20 февраля, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Как сообщает Беларускі Гаюн, в Беларуси из аэродорома Мачулищи взлетел российский истребитель МиГ-31.

Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Видео дня

Скриншот с сайта alerts.in.ua
Фото: Скриншот с сайта alerts.in.ua

Из аэродрома Барановичи в воздух поднялся истребитель сопровождения.

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Через несколько минут после объявления тревоги подтвердилась информация, что в Киев с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден.

До этого был анонсирован только его визит в Польшу.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога

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