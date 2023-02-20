По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетел российский истребитель МиГ-31
Российский истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikipedia)
Около 11:35 в понедельник, 20 февраля, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
Как сообщает Беларускі Гаюн, в Беларуси из аэродорома Мачулищи взлетел российский истребитель МиГ-31.
Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.
Из аэродрома Барановичи в воздух поднялся истребитель сопровождения.
Через несколько минут после объявления тревоги подтвердилась информация, что в Киев с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден.
До этого был анонсирован только его визит в Польшу.