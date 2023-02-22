По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетел российский МиГ-31

22 февраля, 09:08
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Минобороны РФ

Минобороны РФ

Утром в среду, 22 февраля, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, в Беларуси из аэродорома Мачулищи взлетел российский истребитель МиГ-31.

За полчаса до этого там же был зафиксирован взлет самолета-разведчика А-50У ВКС РФ.

Видео дня

Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Скриншот сайта alerts.in.ua
Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля. В эти дни жителей страны призвали быть особенно внимательными к объявлению воздушных тревог и переходить в укрытие.

К годовщине полномасштабного вторжения Россия сокращает промежутки между массированными атаками. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты используют для ударов «все, что под рукой».

https://www.youtube.com/watch?v=6YrKaT1EIgk

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.


Редактор: Татьяна Габедава
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