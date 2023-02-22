По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетел российский МиГ-31 22 февраля, 09:08 Минобороны РФ

Утром в среду, 22 февраля, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, в Беларуси из аэродорома Мачулищи взлетел российский истребитель МиГ-31.

За полчаса до этого там же был зафиксирован взлет самолета-разведчика А-50У ВКС РФ.

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Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля. В эти дни жителей страны призвали быть особенно внимательными к объявлению воздушных тревог и переходить в укрытие.

К годовщине полномасштабного вторжения Россия сокращает промежутки между массированными атаками. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты используют для ударов «все, что под рукой».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.



