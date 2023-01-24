По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси взлетел истребитель МиГ

24 января, 14:55
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В Беларуси взлетел российский истребитель МиГ-31К (Фото:Tom_1982/Flickr)

В Беларуси взлетел российский истребитель МиГ-31К (Фото:Tom_1982/Flickr)

Во вторник, 24 января, по состоянию на 14:56 по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета на территории Беларуси истребителя МиГ-31К.

О взлете истребителя ВКС РФ сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Российский истребитель МиГ-31К ВКС РФ взлетел с белорусского аэродрома Мачулищи в 14:20.

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На этом фоне по всей Украине объявили воздушную тревогу.

AirAlert
Фото: AirAlert

Истребитель МиГ-31К является носителем гиперзвуковых ракет Кинжал, которые украинская противовоздушная оборона не способна сбивать. Из-за этого тревогу объявляют во всех областях Украины.

На территории Беларуси продолжаются тренировки авиации воздушно-космических сил РФ.

19 января во всех областях Украины также объявляли воздушную тревогу, она продолжалась около полутора часов. Тревога была связана со взлетом российских МиГ-31 и самолета-разведчика с аэродрома Мачулищи в Беларуси.

Позже стало известно, что у одного из истребителей загорелся двигатель, местные жители услышали сильный взрыв.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беларусь МиГ Миг-31 Истребитель Воздушная тревога

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