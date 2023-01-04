По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщают о взлете истребителей в Беларуси 4 января, 10:41 Российский истребитель МиГ-31, способный нести ракеты Кинжал (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikipedia)

По состоянию на 10:40 утра среды, 4 января, по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Вероятно, масштабная тревога во всех областях страны связана с тем, что в Беларуси взлетели российские истребители МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты Кинжал.

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Фото: Скриншот alerts.in.ua

Беларускі Гаюн сообщает в Telegram о взлете истребителей в Барановичах и Мачулищах.

Также зафиксирован взлет истребителей сопровождения.

Ранее оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

В Воздушных силах сообщили, что войска РФ могут готовиться к новому массированному ракетному удару 7 января.

4 января в ГУР МО заявили, что следующий массированный ракетный удар со стороны РФ зависит от многих факторов, в частности от количества ракет. Обычно страна-террорист готовится к атаке 1,5−2 недели.