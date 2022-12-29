По всей Украине объявлена воздушная тревога, Ким сообщил о пусках первых российских ракет 29 декабря, 08:07 Украинская ПВО готовится сбивать вражеские ракеты (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в четверг, 29 декабря, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксированы пуски российских ракет.

По состоянию на 8:00 тревога во всех областях страны.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в своем Telegram, что на Сумы полетели первые ракеты российских оккупантов.

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«На Сумы первые ракеты. К сожалению. Верим в ЗСУ! Тревога не случайная. Считаем сбитые ракеты!» — добавил он.

В соцсетях сообщают о работе ПВО в ряде областей.

В Киеве также слышны взрывы. Вероятно, работает ПВО.

Сразу после того, как в Украине начали объявлять воздушную тревогу, в Оперативном командовании Юг сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черном море два надводных ракетоносителя. К запуску готовы 16 калибров.

О риске нового удара РФ ранее предупреждала и руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, агрессор, вероятно, готовится к новой атаке на праздники, однако необязательно это будет массированный ракетный удар — могут использовать также иранские дроны из новой партии.

