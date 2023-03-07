По всей Украине объявляли воздушную тревогу, взлетал российский истребитель МиГ-31 7 марта, 10:58 Российский истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал (Фото:Fedor Leukhin/Wikimedia)

Около 10:30 утра во вторник, 7 марта, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога . Она длилась чуть менее получаса.

По данным мониторинговых каналов, это было связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщал в своем Telegram, что борт могут сопровождать истребители Су-30.

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Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

Накануне в Украине также объявляли масштабную воздушную тревогу, она длилась почти два часа.

В ночь на 6 марта войска РФ запустили по Украине дроны-камикадзе. Всего было выпущено 15 беспилотников Shahed 131/136. Силы украинской ПВО сбили 13 из них, часть — над Днепропетровской областью.

