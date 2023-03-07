По всей Украине объявляли воздушную тревогу, взлетал российский истребитель МиГ-31

7 марта, 10:58
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Российский истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал (Фото:Fedor Leukhin/Wikimedia)

Российский истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал (Фото:Fedor Leukhin/Wikimedia)

Около 10:30 утра во вторник, 7 марта, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она длилась чуть менее получаса.

По данным мониторинговых каналов, это было связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщал в своем Telegram, что борт могут сопровождать истребители Су-30.

Видео дня

Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Скриншот сайта alerts.in.ua
Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

Накануне в Украине также объявляли масштабную воздушную тревогу, она длилась почти два часа.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога

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