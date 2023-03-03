По всей Украине объявлена воздушная тревога, в РФ взлетел истребитель МиГ-31

3 марта, 09:12
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Потенциальный носитель ракет Кинжал МиГ-31 поднялся в воздух в РФ (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Потенциальный носитель ракет Кинжал МиГ-31 поднялся в воздух в РФ (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Утром в пятницу, 3 марта, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые группы сообщают о взлете в России истребителя МиГ-31.

Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Скриншот с сайта alerts.in.ua
Фото: Скриншот с сайта alerts.in.ua

Вечером 2 марта по этой же причине в Украине была масштабная воздушная тревога. Она длилась около получаса.

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В последний раз РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину 16 февраля. Оккупанты выпустили 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

После этого войска РФ преимущественно применяли для атак дроны-камикадзе, а также точечно били ракетами по украинским городам на востоке, в центре и на севере страны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога

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