По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сообщают о взлете МиГ-31 в Беларуси

10 марта, 09:15
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Dmitriy Pichugin/Wikimedia

Dmitriy Pichugin/Wikimedia

Около 9:15 утра в пятницу, 10 марта, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Вероятно, это связано с активностью российской авиации в Беларуси.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, с аэродрома Мачулищи взлетел российский истребитель МиГ-31. Он является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Видео дня

Воздушную тревогу по всей Украине объявляли и днем 9 марта. Перед этим войска РФ нанесли массированный ракетный удар по ряду областей, также применялись дроны-камикадзе.

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Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=v6kz0by3Vrc
Редактор: Татьяна Габедава
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