По всей Украине объявили воздушную тревогу, в Беларуси взлетел носитель ракет Кинжал МиГ-31
Минобороны РФ
Днем в четверг, 9 марта, по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, российский истребитель взлетел из аэродрома Мачулищи в Беларуси.
Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.
В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.
Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить. Во время атаки оккупанты применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.
В Киеве, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.
По Харькову РФ выпустила 11 ракет.