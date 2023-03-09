По всей Украине объявили воздушную тревогу, в Беларуси взлетел носитель ракет Кинжал МиГ-31

9 марта, 13:04
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Минобороны РФ

Минобороны РФ

Днем в четверг, 9 марта, по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, российский истребитель взлетел из аэродрома Мачулищи в Беларуси.

Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.

Видео дня

Скриншот сайта alerts.in.ua
Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить. Во время атаки оккупанты применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

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В Киеве, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

По Харькову РФ выпустила 11 ракет.

https://www.youtube.com/embed/4iC8gQY5gzg
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога

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