В ряде областей объявили воздушную тревогу, возможен пуск Калибров 23 августа, 17:00 Обломки российской ракеты Калибр, которые оккупанты используют для атак на Украину (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

В большинстве областей Украины вечером в среду, 23 августа, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном пуске страной-террористом Россией ракет Калибр.

17:40. Отбой тревоги в Херсонской и Николаевской областях.

17:38. Крылатые ракеты — вероятно, Калибры — идут с юга в северном направлении, предупредил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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17:15. Воздушная тревога в Запорожской области.

17:13. Воздушные силы сообщают, что скоростные воздушные цели (вероятно, крылатые ракеты) летят со стороны Николаевской в направлении Кировоградской области.

Воздушные силы в Telegram предупредили о ракетной угрозе в Херсонской, Николаевской, северных и центральных областях.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 17:05 / Инфографика: alerts.in.ua

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев предупредил, что российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами в День Независимости 24 августа. В Главном управлении разведки не исключили, что ракетный террор может произойти на день раньше, на день позже или продолжаться несколько дней.