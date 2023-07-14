По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (обновлено) 14 июля, 18:48 Работа ПВО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в пятницу, 14 июля, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который потенциально может нести ракеты Кинжал.

Обновлено в 19:10. Отбои воздушной тревоги по областям.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:12 Инфографика:

Воздушные силы ВСУ в Telegram предупредили, что МиГ-31 взлетел с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область) — на всей территории Украины ракетная угроза.

Видео дня

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 18:50 / Инфографика: alerts.in.ua

МиГ-31К — это модификация российского истребителя МиГ-31, которая потенциально может использовать гиперзвуковую ракету Кинжал.

14 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed. Есть попадания в Кривом Роге. Защитники Украины уничтожили 16 из 17 дронов Shahed-136 и Shahed-131.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что страна-террорист использует ухудшение погоды для воздушных атак.

