По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (обновлено)
Работа ПВО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером в пятницу, 14 июля, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который потенциально может нести ракеты Кинжал.
Обновлено в 19:10. Отбои воздушной тревоги по областям.
Воздушные силы ВСУ в Telegram предупредили, что МиГ-31 взлетел с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область) — на всей территории Украины ракетная угроза.
МиГ-31К — это модификация российского истребителя МиГ-31, которая потенциально может использовать гиперзвуковую ракету Кинжал.
14 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed. Есть попадания в Кривом Роге. Защитники Украины уничтожили 16 из 17 дронов Shahed-136 и Shahed-131.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что страна-террорист использует ухудшение погоды для воздушных атак.