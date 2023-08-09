По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы пуска Кинжалов (обновлено)

9 августа, 17:52
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Работа ППО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Работа ППО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в среду, 9 августа, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К. В КГВА предупредили о возможном пуске аэробаллистических ракет Кинжал.

18:07 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы, в областях начались отбои.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:10 / Инфографика: alerts.in.ua

17:59 Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил о повышенной ракетной угрозе.

Воздушные силы ВСУ в Telegram сообщили о ракетной угрозе для всей Украины и призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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«Внимание! Вероятные пуски ракет Кинжал. Немедленно в укрытие», — заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 17:55 9 августа / Инфографика: alerts.in.ua

7 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Покровска Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом, а также здание гостиницы. Известно о девяти погибших и 82 пострадавших.

Оккупанты ударили по городу, предположительно, ракетами Искандер. В жилом доме в результате атаки разрушено несколько квартир и перекрытия между верхними этажами, в одной из квартир начался пожар.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Ракеты Воздушные силы Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины Х-47 Кинжал

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