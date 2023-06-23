По всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено) 23 июня, 21:41 Работа ПВО над Киевом (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в пятницу, 23 июня, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

22:05 В Запорожской области есть угроза применения российскими оккупантами ударных беспилотников, заявили в Воздушных силах.

21:59 Угроза из-за Ту-95МС остается, предупредили Воздушные силы и призвали идти в укрытие сразу после объявления тревоги.

Видео дня

21:53 Отбой ракетной угрозы из-за МиГ-31К, в областях начались отбои тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:55 / Инфографика: alerts.in.ua

21:50 Воздушные силы сообщили о взлете шести стратегических бомбардировщиков с аэродрома Оленья, они летят в юго-восточном направлении.

Воздушные силы ВСУ в Telegram предупредили, что с аэродрома Саваслейка взлетел истребитель МиГ-31 К, и призвали не игнорировать сигнал тревоги.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 21:45 / Инфографика: alerts.in.ua

Ночью 23 июня Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Силам украинской ПВО удалось сбить все 14 российских ракет, часть из них — над Хмельницкой областью, и два из трех дронов. Из-за падения обломков сбитых ракет в одном из зданий начался пожар и выбиты окна. Пострадавших нет.