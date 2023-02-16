Россияне нанесли два ракетных удара по Волчанску: ранены шесть человек — ОВА 16 февраля, 13:10 РФ обстреливает освобожденные украинские города в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Волчанску Харьковской области в четверг, 16 февраля. Ранены шесть человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Военные РФ атаковали город в 10:30, предварительно, с помощью авиации. Ранение получил 30-летний сотрудник Харьковоблэнерго. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой. Также повреждены здание одного из предприятий и частный жилой дом.

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Обновлено в 13:10. Количество пострадавших возросло до шести. Ранения получили еще пять мужчин в возрасте от 35 до 65 лет — специалисты, которые занимались ремонтными работами на линиях связи. Медики оказали им помощь, лечение будут проходить амбулаторно, сообщил Синегубов.



Ночью россияне повторно ударили по Купянску: сгорели ангар, гаражи и пять машин, включая два автобуса. На этом направлении оккупанты накапливают технику, украинские власти не исключают нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований нет.

Военные РФ совершили массированную атаку на Украину в ночь на 16 февраля, атаковав несколько областей. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет из 36 выпущенных.