По украинским законам. Как зарегистрировать ребенка, рожденного на оккупированных территориях
Как зарегистрировать ребенка, рожденного на ВОТ (Фото:НДСЛ Охматдит/ Facebook)
Украинцы, у которых родился ребенок на временно оккупированной территории (ВОТ), могут зарегистрировать факт его рождения по украинским законам.
Механизм такой регистрации разъяснили в Министерстве юстиции.
Какие документы нужны для свидетельства о рождении ребенка
Родителям или родственникам ребенка необходимо прислать на электронный адрес: birth@cv.minjust.gov.ua заявление и сканкопии (фото) таких документов:
1) заявление о регистрации рождения в произвольной форме, где указано о ребенке, матери и отце (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, зарегистрированное место жительства, реквизиты паспорта);
2) паспортов родителей (одного из них) или паспорта заявителя, если регистрация проводится не родителями ребенка;
3) свидетельства о браке (при наличии);
4) медицинского документа, который является основанием для регистрации рождения ребенка, а именно:
— медицинского свидетельства о рождении;
— справки, выписанной медицинским работником, присутствовавшим во время родов или проводившим первый осмотр новорожденного.
При этом, медицинский документ должен быть выдан учреждениями здравоохранения в соответствии с украинским законодательством.
После регистрации рождения на электронную почту заявителей поступит копия свидетельства о рождении ребенка.
Для получения оригинала документа родственникам или их представителям (по доверенности) необходимо обратиться в любой отдел ЗАГС на подконтрольной Украине территории, предоставив оригиналы документов.
Как факт рождения ребенка установить через суд
В случае отсутствия необходимых документов и отказа ЗАГСа нужно обратиться с заявлением в суд для установления факта рождения ребенка.
Подать заявление об установлении факта рождения ребенка можно также через Государственную систему Электронный суд.
К заявлению нужно приложить:
— копии документов, подтверждающих рождение ребенка (медицинское свидетельство о рождении, другие медицинские справки);
— копии паспортов и идентификационных кодов родителей / одного из родителей;
— копию свидетельства о браке (при наличии);
— другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).