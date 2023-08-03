По украинским законам. Как зарегистрировать ребенка, рожденного на оккупированных территориях 3 августа, 16:34 Как зарегистрировать ребенка, рожденного на ВОТ (Фото:НДСЛ Охматдит/ Facebook)

Украинцы, у которых родился ребенок на временно оккупированной территории (ВОТ), могут зарегистрировать факт его рождения по украинским законам.

Механизм такой регистрации разъяснили в Министерстве юстиции.

Какие документы нужны для свидетельства о рождении ребенка

Родителям или родственникам ребенка необходимо прислать на электронный адрес: birth@cv.minjust.gov.ua заявление и сканкопии (фото) таких документов:

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1) заявление о регистрации рождения в произвольной форме, где указано о ребенке, матери и отце (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, зарегистрированное место жительства, реквизиты паспорта);

2) паспортов родителей (одного из них) или паспорта заявителя, если регистрация проводится не родителями ребенка;

3) свидетельства о браке (при наличии);

4) медицинского документа, который является основанием для регистрации рождения ребенка, а именно:

— медицинского свидетельства о рождении;

— справки, выписанной медицинским работником, присутствовавшим во время родов или проводившим первый осмотр новорожденного.

При этом, медицинский документ должен быть выдан учреждениями здравоохранения в соответствии с украинским законодательством.

После регистрации рождения на электронную почту заявителей поступит копия свидетельства о рождении ребенка.

Для получения оригинала документа родственникам или их представителям (по доверенности) необходимо обратиться в любой отдел ЗАГС на подконтрольной Украине территории, предоставив оригиналы документов.

Как факт рождения ребенка установить через суд

В случае отсутствия необходимых документов и отказа ЗАГСа нужно обратиться с заявлением в суд для установления факта рождения ребенка.

Подать заявление об установлении факта рождения ребенка можно также через Государственную систему Электронный суд.

К заявлению нужно приложить:

— копии документов, подтверждающих рождение ребенка (медицинское свидетельство о рождении, другие медицинские справки);

— копии паспортов и идентификационных кодов родителей / одного из родителей;

— копию свидетельства о браке (при наличии);

— другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).

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