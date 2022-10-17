Россия менее чем за сутки запустила по Украине 43 дрона-камикадзе: 37 удалось сбить 17 октября, 14:00 37 дронов-камикадзе, которые атаковали Украину, удалось сбить (Фото:Handout via REUTERS)

С вечера воскресенья, 16 октября, Россия выпустила по Украине 43 дрона-камикадзе. Из них 37 удалось сбить.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, все беспилотники летели с южного направления.

«Все силы и средства, и авиация, и зенитные ракетные комплексы, и другие силы обороны были привлечены. По меньшей мере, 86% - это уничтоженные Шахеды. Это довольно неплохой результат», — сказал представитель командования.

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Утром в понедельник, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали три человека, еще четверо пострадали.

