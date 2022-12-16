Террористическая атака РФ: по Украине выпустили более 60 ракет — Воздушные силы 16 декабря, 11:04 Уже более 60 ракет выпустила страна-агрессор РФ по территории Украины (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

С утра пятницы, 16 декабря, Россия уже выпустила по территории Украины более 60 ракет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, ракеты Х-555, Х-101 запускались с самолетов Ту-95. Также были пуски Калибров с Черного моря.

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Кроме того, Россия наносила ракетные удары с помощью комплексов С-300.

Сейчас воздушная тревога продолжается по всей Украине.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пусках около 60 российских ракет.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пусках около 60 российских ракет.

Масштабная воздушная тревога объявлена по всей Украине, включая Киев. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

В Киеве прогремели взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.