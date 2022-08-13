Жертвы военных РФ. С начала войны в Украине погиб 361 ребенок, 711 ранены 13 августа, 10:57 В Украине от рук оккупантов продолжают гибнуть дети (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

По состоянию на утро субботы, 13 августа, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 361 ребенок, еще 711 получили ранения.

Такие данные обнародовал Офис генпрокурора в Telegram.



В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 375, Харьковской — 198, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 60, Херсонской — 55, Запорожской — 40.

Там также рассказали о последних случаях ранения детей.



Так, 12 августа в результате обстрелов оккупантами Золочева в Харьковской области получил ранение 13-летний мальчик.

12 августа в результате вражеского обстрела в Краматорске была ранена 11-летняя девочка, а в Бахмуте двое детей в возрасте 15 и 9 лет.



11 августа в результате артиллерийского обстрела войсками РФ Марганца Днепропетровской области получил ранение 12-летний мальчик.



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