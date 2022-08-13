Жертвы военных РФ. С начала войны в Украине погиб 361 ребенок, 711 ранены

13 августа, 10:57
В Украине от рук оккупантов продолжают гибнуть дети (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В Украине от рук оккупантов продолжают гибнуть дети (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

По состоянию на утро субботы, 13 августа, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 361 ребенок, еще 711 получили ранения.

Такие данные обнародовал Офис генпрокурора в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Видео дня

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 375, Харьковской — 198, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 60, Херсонской — 55, Запорожской — 40.

Там также рассказали о последних случаях ранения детей.

Так, 12 августа в результате обстрелов оккупантами Золочева в Харьковской области получил ранение 13-летний мальчик.

12 августа в результате вражеского обстрела в Краматорске была ранена 11-летняя девочка, а в Бахмуте двое детей в возрасте 15 и 9 лет.

11 августа в результате артиллерийского обстрела войсками РФ Марганца Днепропетровской области получил ранение 12-летний мальчик.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Дети Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Модницы выбирают комфортные модели с круглым, заостренным или квадратным носком (Фото:instagram.com/juliesfi)
Выгодная инвестиция /
Без какой обуви не обойтись в межсезонье и как ее сочетать с повседневными образами
13 августа, 10:14
Красота и мода
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Запад очень рискует. Что нужно Украине

Чтобы Украина победила в этой войне, пора не только помогать оружием, но и поддерживать экономику страны, банки и финансовую систему

13 августа, 09:03
Мнения
Комары — одни из главных переносчиков патогенов — заселяют северные регионы и все активнее приносят туда различные заболевания (Фото:Erik Karits / Unsplash)
Ковид — это только начало /
Из-за глобального потепления миру грозят новые пандемии
13 августа, 08:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X