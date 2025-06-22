Полиция начала два уголовных производства по сбору средств для Назария Гусакова

В полиции отметили, что информацию о критической потребности Гусакова в лекарствах активно распространяли в соцсетях и медиа, в том числе известные журналисты и лидеры мнений, и это способствовало привлечению средств и широкой общественной поддержке. Однако в июне пользователи X и Telegram выразили обеспокоенность из-за отсутствия отчетности за собранные средства.

Реклама

Уголовные производства начали по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

«Устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также место пребывания Назария Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных операциях», — сказано в сообщении полиции.

Ранее 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Гусаков выехал из Украины еще 13 июня.

Президент Украины подчеркнул, что очень важным является восстановление справедливости. Также, по его словам, необходимо избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых.

Читайте также: Больного СМА Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве со сбором средств на лекарства

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг активиста Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время, по его словам, проблема заключается в том, что он не разделял средства, которые поступали ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступали ему от благотворителей через криптокошельки. В частности, Гусаков утверждал, что среди благотворителей были игроки в покер из Латвии и за их деньги он лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши в покер или на ставках.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

Назарий Гусаков является одним из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), редкое генетическое заболевание из категории орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозге, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. Назарий болен СМА второго типа.