Атаки оккупантов: по поселку Десна ударили ракетами, в Житомирской области слышны взрывы

25 июня, 07:41
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Оккупанты ударили ракетами по поселку Десна (Фото:Википедия)

Оккупанты ударили ракетами по поселку Десна (Фото:Википедия)

В субботу, 25 июня, российские оккупанты ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

«Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем», — написал он.

Он призвал не публиковать фото и видео прилетов.

Видео дня

Также оккупанты атаковали Житомирскую область.

«Слышны взрывы. Не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь в укрытие. Старайтесь находиться в безопасном месте до окончания тревоги и не пренебрегайте предупреждениями», — говорится в сообщении Житомирской ОВА в Facebook.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Десна Черниговская область Житомирская область Ракетные удары Война России против Украины

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