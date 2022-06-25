Атаки оккупантов: по поселку Десна ударили ракетами, в Житомирской области слышны взрывы 25 июня, 07:41 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ударили ракетами по поселку Десна (Фото:Википедия)

В субботу, 25 июня, российские оккупанты ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

«Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем», — написал он.

Он призвал не публиковать фото и видео прилетов.



Видео дня

Также оккупанты атаковали Житомирскую область.

«Слышны взрывы. Не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь в укрытие. Старайтесь находиться в безопасном месте до окончания тревоги и не пренебрегайте предупреждениями», — говорится в сообщении Житомирской ОВА в Facebook.



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