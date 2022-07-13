Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: разрушено здание свинофермы 13 июля, 15:03 По Одесской области оккупанты ударили ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на среду, 13 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.

В результате ракетного удара было разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет.

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Предположительно произошел пуск ракеты Калибр с акватории Черного моря.

Возникший пожар оперативно ликвидирован силами ГСЧС, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Инфографика: НВ

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