Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: разрушено здание свинофермы
По Одесской области оккупанты ударили ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В ночь на среду, 13 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области.
Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.
В результате ракетного удара было разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет.
Предположительно произошел пуск ракеты Калибр с акватории Черного моря.
Возникший пожар оперативно ликвидирован силами ГСЧС, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.
Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
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