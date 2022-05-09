Власти Одесской области предупреждают о высокой вероятности ракетных ударов со стороны России 9 мая, 08:06 Цей матеріал також доступний українською Россия может нанести ракетные удары по Одессе и области (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

В Одессе и области 9 мая сохраняется высокая вероятность ракетных ударов со стороны российских оккупантов.



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Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов Черноморским флотом РФ, а также самолетами стратегической авиации РФ. Есть угроза нанесения ракетных ударов с территории временно оккупированного Крыма», — сказал он.

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В течение суток 8 мая россияне девять раз обстреливали территорию Одессы и области. Силы ПВО уничтожили шесть крылатых ракет и ударный беспилотник Форпост, однако другие снаряды достигли цели и нанесли ущерб гражданским объектам.

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в результате попадания ракеты в дом молодая девушка получила ранения и находится в больнице. Также нанесенные удары повредили в области электроподстанцию и газопровод, в результате чего шесть сел в Болградском районе остались без света, воды и газа.

За сутки вражеские ракеты разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха.

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