Власти Одесской области предупреждают о высокой вероятности ракетных ударов со стороны России

9 мая, 08:06
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Россия может нанести ракетные удары по Одессе и области (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Россия может нанести ракетные удары по Одессе и области (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

В Одессе и области 9 мая сохраняется высокая вероятность ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов Черноморским флотом РФ, а также самолетами стратегической авиации РФ. Есть угроза нанесения ракетных ударов с территории временно оккупированного Крыма», — сказал он.

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В течение суток 8 мая россияне девять раз обстреливали территорию Одессы и области. Силы ПВО уничтожили шесть крылатых ракет и ударный беспилотник Форпост, однако другие снаряды достигли цели и нанесли ущерб гражданским объектам.

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в результате попадания ракеты в дом молодая девушка получила ранения и находится в больнице. Также нанесенные удары повредили в области электроподстанцию и газопровод, в результате чего шесть сел в Болградском районе остались без света, воды и газа.

За сутки вражеские ракеты разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Одесса Ракетные удары Война России против Украины

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