Сразу семь ракет: войска РФ нанесли удар по Николаеву — Ким

22 июня, 12:11
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Информации о последствиях удара пока не поступало (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Информации о последствиях удара пока не поступало (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В среду, 22 июня, российские войска нанесли новый ракетный удар по Николаеву.

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким.

«Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами», — написал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

Других подробностей Ким не привел.

По данным СМИ, в результате удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

https://www.youtube.com/embed/fOHUiQsdZ48

Информации о возможных жертвах или пострадавших среди людей не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Ракетные удары Война России против Украины Виталий Ким

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