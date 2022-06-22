Сразу семь ракет: войска РФ нанесли удар по Николаеву — Ким 22 июня, 12:11 Цей матеріал також доступний українською Информации о последствиях удара пока не поступало (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В среду, 22 июня, российские войска нанесли новый ракетный удар по Николаеву.

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким.

«Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Других подробностей Ким не привел.

По данным СМИ, в результате удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Информации о возможных жертвах или пострадавших среди людей не поступало.



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