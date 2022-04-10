Оккупанты совершили семь ракетных ударов по Николаевской области

10 апреля, 02:30
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Представитель оперативного командования Юг (Фото:facebook.com/okPivden/)

Представитель оперативного командования Юг (Фото:facebook.com/okPivden/)

В Николаевском и Херсонском направлении противник пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев. Враг совершил семь ракетных ударов по Николаевской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Пострадавших нет.

Война России против Украины - главные события 9 апреля

Под многочисленными вражескими обстрелами украинские военные удерживают освобожденные территории.

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Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов.

Всего за сутки, 9 апреля, на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 оккупантов и четыре единицы техники.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оккупант Николаевская область Война России против Украины

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