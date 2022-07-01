«В глубоком тылу оккупантов»: в соцсетях сообщили о ракетном ударе по нефтебазе в Ровеньках — видео
Ровеньки находятся в около 80 километрах от линии фронта (Фото:Коллаж НВ)
В пятницу, 1 июля, в соцсетях появилась информация об ударе по нефтебазе российских захватчиков в Ровеньках Луганской области.
Кроме того, пользователи опубликовали видео предполагаемого прилета ракеты.
При этом, как отмечают пользователи, Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупантов, в около 80 километрах от линии фронта.
В Генштабе ВСУ информацию о ракетном обстреле нефтебазы пока не комментировали.
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