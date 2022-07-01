«В глубоком тылу оккупантов»: в соцсетях сообщили о ракетном ударе по нефтебазе в Ровеньках — видео

1 июля, 13:27
Ровеньки находятся в около 80 километрах от линии фронта (Фото:Коллаж НВ)

Ровеньки находятся в около 80 километрах от линии фронта (Фото:Коллаж НВ)

В пятницу, 1 июля, в соцсетях появилась информация об ударе по нефтебазе российских захватчиков в Ровеньках Луганской области.

Кроме того, пользователи опубликовали видео предполагаемого прилета ракеты.

https://twitter.com/SergUA777/status/1542799614348255232

При этом, как отмечают пользователи, Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупантов, в около 80 километрах от линии фронта.

Видео дня
https://twitter.com/Peter79233966/status/1542805351145299977

В Генштабе ВСУ информацию о ракетном обстреле нефтебазы пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Ровеньки Ракетные удары Нефтебаза Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Конец изобилия: Россия уже сейчас продает свою нефть со скидкой 30%, а дальше она вообще перестанет пользоваться спросом (Фото:Коллаж НВ)
Нефтяной игле Путина пришел конец /
Почему война и эмбарго добьют русскую нефть, и даже Китай не спасет, — авторитетный эксперт
1 июля, 14:32
Геополитика
Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Деньги от Запада пошли

Июнь стал рекордным месяцем по получению внешней помощи

1 июля, 11:58
Мнения
Американский президент Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин (Фото:Коллаж НВ)
Сюжет
Быть товарищем врага /
Как поддержка Китаем России вдребезги разбила его партнерство вначале с США, а затем с НАТО, и к чему все идет
1 июля, 09:10
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X