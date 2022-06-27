Оккупанты продвигаются в направлении Запорожской области через Мариупольский район 27 июня, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Через Марупольский район движутся вражеские колонны техники (Фото:Генштаб)

По Мариупольскому и Волновахскому районах фиксируют движение вражеской военной техники в направлении Запорожской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, заметили движение больших и малых колон, топливозаправщиков и грузовика с живой силой.

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«Мариупольцы все видят и даже в оккупации делают все для приближения нашей победы», — написал Андрющенко.

26 июня Андрющенко сообщал, что через Мариуполь четвертый день подряд в западном направлении движутся большие колонны российской военной техники.

По его данным, в городе остается ограниченный военный корпус оккупантов для охраны военных объектов (порт, заводы, железная дорога).



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