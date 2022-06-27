Оккупанты продвигаются в направлении Запорожской области через Мариупольский район

27 июня, 13:08
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Через Марупольский район движутся вражеские колонны техники (Фото:Генштаб)

Через Марупольский район движутся вражеские колонны техники (Фото:Генштаб)

По Мариупольскому и Волновахскому районах фиксируют движение вражеской военной техники в направлении Запорожской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, заметили движение больших и малых колон, топливозаправщиков и грузовика с живой силой.

Видео дня

«Мариупольцы все видят и даже в оккупации делают все для приближения нашей победы», — написал Андрющенко.

26 июня Андрющенко сообщал, что через Мариуполь четвертый день подряд в западном направлении движутся большие колонны российской военной техники.

https://www.youtube.com/embed/PjH8vHbid1Q

По его данным, в городе остается ограниченный военный корпус оккупантов для охраны военных объектов (порт, заводы, железная дорога).

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Запорожье Война России против Украины

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