По Кропивницкому россияне ударили Искандерами — Воздушные силы

28 июля, 20:11
Ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российская армия нанесла удар по Кропивницкому Кировоградской области ракетами предположительно из оперативно-тактического комплекса Искандер К.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП.

По словам Игната, это было две ракеты, которые враг выпустил с временно оккупированной территории Украины. Однако он не уточнил, откуда именно.

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Радиус поражения комплекса Искандер К — до 500 километров.

В результате ракетного удара России по Кропивницкому 26 человек получили ранения, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Ранее глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в результате удара России по Кропивницкому погибли пять человек. Он уточнял, что российские ракеты попали в ангары авиапредприятия.

Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть ракет попала в пригород Киева, в том числе в воинскую часть в Вышгородском районе.

В результате ударов по Киевской области пострадали 15 человек, Генштаб ВСУ подтвердил «потери в личном составе».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Кировоградская область Искандер Кропивницкий Война России против Украины

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