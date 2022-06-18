Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: есть пострадавшие 18 июня, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Дым виднеется в небе после ракетного удара по Кривому Рогу (Фото:СВОИ Кривой Рог / Telegram)

Днем в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации есть разрушения и пострадавшие», — написал он в Telegram.

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Он добавил, что более подробную информацию сообщит позже и призвал жителей ничего не выкладывать в соцсети.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил, что в результате «прилета» в Кривом Роге, предварительно пострадали два человека.

На месте работают спасатели.

Ранее сегодня оккупанты выпустили ракеты по объектам инфраструктуры Кременчуга, в результате чего был разрушен кременчугский НПЗ.

Также ночью над Одесской областью ПВО сбила две крылатые ракеты, выпущенные с Крыма.

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