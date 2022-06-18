Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: есть пострадавшие
Дым виднеется в небе после ракетного удара по Кривому Рогу (Фото:СВОИ Кривой Рог / Telegram)
Днем в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
«В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации есть разрушения и пострадавшие», — написал он в Telegram.
Он добавил, что более подробную информацию сообщит позже и призвал жителей ничего не выкладывать в соцсети.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил, что в результате «прилета» в Кривом Роге, предварительно пострадали два человека.
На месте работают спасатели.
Ранее сегодня оккупанты выпустили ракеты по объектам инфраструктуры Кременчуга, в результате чего был разрушен кременчугский НПЗ.
Также ночью над Одесской областью ПВО сбила две крылатые ракеты, выпущенные с Крыма.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.