Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: есть пострадавшие

18 июня, 14:35
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Дым виднеется в небе после ракетного удара по Кривому Рогу (Фото:СВОИ Кривой Рог / Telegram)

Дым виднеется в небе после ракетного удара по Кривому Рогу (Фото:СВОИ Кривой Рог / Telegram)

Днем в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации есть разрушения и пострадавшие», — написал он в Telegram.

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Он добавил, что более подробную информацию сообщит позже и призвал жителей ничего не выкладывать в соцсети.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил, что в результате «прилета» в Кривом Роге, предварительно пострадали два человека.

На месте работают спасатели.

Ранее сегодня оккупанты выпустили ракеты по объектам инфраструктуры Кременчуга, в результате чего был разрушен кременчугский НПЗ.

Также ночью над Одесской областью ПВО сбила две крылатые ракеты, выпущенные с Крыма.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Ракеты Днепропетровская область Кривой Рог Ракета Ракетные удары Александр Вилкул Война России против Украины Ракетный удар

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