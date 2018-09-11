Балаклавы, массовая драка и пострадавшие. Под Харьковом неизвестные пытались проникнуть на агропредприятие

В драке пострадали четыре человека

Группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территории элеватора в населенном пункте Занки Харьковской области.

По данным полиции, между злоумышленниками и местными жителями произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. В ходе драки применили травматическое оружие и газовый баллончик.

В потасовке пострадали четыре человека - трое местных жителей и сотрудник районной полиции.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

По словам заместителя директора агропредприятия Благодатное Виктора Проскурнина, на котором произошел конфликт, элеватор захватили около 30 человек по поддельным документам, пишет Укринформ.

Хозяин элеватора Александр Строгий, владелец около 4 га земли, вызвал правоохранителей.

"Несмотря на приезд 12 полицейских, которые прибыли без оружия, захватчики отказались освободить помещение, забаррикадировались внутри и открыли стрельбу по людям, которые находились во дворе. Они также оказали силовое сопротивление правоохранителям", - рассказал Проскурнин.

Он добавил, что кроме полицейского ранения получил один их охранников элеватора, а также владелец предприятия.

Проскурнин также добавил, что захватчики начали вывозить зерно с полей фермера.