Не Мариуполь. Данилов рассказал, по какому городу Россия выпустила больше всего ракет
Изюм больше всего пострадал от ракетных ударов РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал наиболее пострадавшие от российских ракетных ударов города Украины.
В эфире телемарафона Данилов сообщил, что наиболее жестоко россияне бомбили не Мариуполь, а город Изюм Харьковской области.
«Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше — Николаев», — сказал он.
Изюм находится под оккупацией со 2 апреля. Местные жители, которым удалось выбраться, рассказывают, что город разрушен практически полностью.
В июне мэр Изюма Валерий Марченко рассказал, что российские оккупанты прикрываются жителями города как живым щитом.
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