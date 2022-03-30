Оккупанты нанесли ракетные удары по Хмельницкому и области: власти сообщили подробности
Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)
Ночью в Хмельницкой области российские оккупанты нанесли три ракетных удара по промышленным объектам.
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Об этом заявил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
По его словам, спасатели локализовали пожары. В настоящее время проверяют информацию о пострадавших.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сказал: «Орда нанесла ракетные удары по Хмельницкому. Эта ночь и этот прилет стал первым с 24 февраля. Сейчас ситуация в городе под полным контролем».
По его словам, все соответствующие службы сработали четко и оперативно. Жизням местных жителей беженцев ничего не угрожает.
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