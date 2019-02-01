По Гоголю. Ревизоры, несуществующие "души" и другие подробности скандала вокруг увольнения главы UA:Першого Сегодня, 14:02 650 Цей матеріал також доступний українською Новое Время Зураб Аласания Новое Время

Уволенный глава общественного телеканала UA:Перший Зураб Аласания "не организовал ни общественно-политического канала, ни информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения".



С таким обоснованием Наблюдательный совет в четверг, 31 января, устранил Зураба Аласанию от руководства Национальной общественной телерадиокомпанией Украины до завершения его контракта.

За недоверие председателю правления Общественного вещания в Наблюдательном совете проголосовали девять человек из 12 присутствующих. Инициатором разрыва договора с Аласанией был член Наблюдательного совета по квоте Радикальной партии Вячеслав Козак.

Исполнять обязанности главы НОТУ будет член правления Николай Чорнотицкий. Новый конкурс будет объявлен на следующей неделе.

Без крестного хода

Фото части документа опубликовал сам Аласания в Facebook. Там отмечается, что канал не освещал оперативно или вообще, такие важные события, как "национальный Крестный ход за единую поместную церковь", а также два события с участием президента Петра Порошенко: заседание Генассамблеи ООН и работу международного экономического форума в Харькове, говорится в документе.

Аллергия власти на Общественное дошла стадии интоксикации

4. Вопреки требованиям статьи 5 Закона Украины Об Общественном телевидении и радиовещании Украины и поданной на рассмотрение Наблюдательного совета в конце 2017 года Переходной концепции развития национальной вещания ПАО НОТУ (телевизионная составляющая), Аласания З. Г. до этого времени не организовал вещание канала UA:Перший ни как "общественно-политического канала" (в соответствии с требованиями закона), ни как канала "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения" (как указано в указанной переходной концепции). В результате канал, в частности, не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях) такие важные события, как национальный Крестный ход за единую поместную церковь 28.07.2018 г. (при участии не менее 65 тысяч граждан), заседание Генассамблеи ООН 26.09.18 по крайне важным для Украины вопросам (включая выступление президента Украины), работу IX Международного экономического форума Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы (с участием главы государства).

Аласания не исключает, что будет обжаловать свое увольнение в суде

5. Под руководством Аласания 3. Г. компания в течение 2018 года внедряла неправильно понятый принцип "отстранения от власти", вплоть до полной деполитизации новостей, прямо противоречит требованию миссии ПАО НОТ – "Предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".

Сам Аласания не исключает, что обратится по поводу своего увольнения в суд.

"Аллергия власти на Общественное дошла стадии интоксикации, хоть бы не топились так открыто", – прокомментировал это решение Зураб Аласания у себя в Facebook.

Валить – это одно, а создавать – совсем другое

Как рассказала в комментарии Радио НВ член Наблюдательного совета Светлана Остапа, сначала вопрос об увольнении Аласания не стоял на повестке дня. Его озвучили на совещании, а голосование было закрытым.

Вячеслав Козак ранее несколько раз оглашал предложение об отстранении председателя Общественного, но эти предложения были отклонены. В итоге девять членов Наблюдательного совета решили поддержать вынесение вопроса об увольнении на голосование, и именно они и проголосовали за это.

Команде Аласании удалось выполнить беспрецедентную работу

Окончательные причины преждевременного расторжения контракта станут известны через пять дней, когда будет обнародован протокол заседания. По словам Остапы, там говорится о нарушении нескольких статей контракта, в частности, о финплане, использовании средств Фонда Общественного вещания. Однако детали она сообщить не смогла.

В то же время она подчеркнула, что реформа Общественного продолжается, она очень тяжелая, команде Аласании удалось выполнить беспрецедентную работу, ведь первым всегда сложнее. И уволить его сейчас – не лучшая идея.

Впрочем, главные претензии критиков, говорит она, в том, что UA:Перший так и не стал первой кнопкой, не стал общественно-политическим. Новости, если и профессиональные и сбалансированные, то политический пласт отсутствует вовсе: они решили игнорировать политику, чтобы избежать обвинений в заказных материалах.

Кроме Зураба никто не мог развалить государственное вещание, которое было раньше

И о премиях – если последние годы Наблюдательный совет перестал голосовать за премии правлению компании из-за маленького бюджета, они все равно насчитывали их руководящему составу, причем такие, что диссонировали с зарплатами обычных журналистов, сообщила Светлана Остапа.

"И мне кажется, что кроме Зураба никто не мог развалить это государственное вещание, которое было раньше. Кто бы ни пришел, он все это гораздо мягче бы делал, медленнее переходили. Но валить – это одно, а создавать – это совсем другое . Та команда, на которую он надеялся, мне кажется, не совсем понимала, что от них хотят. Мы сегодня утвердили новую структуру, например, перед тем над которой работали с Зурабом и с правлением. Если раньше он провел свою команду членов правляння по направлениям, то теперь отдельно ответственный за телевидение, отдельно по радио", – отметила Остапа.

Нелепые эксперименты

Как рассказал Радио НВ один из членов Наблюдательного совета Владимир Яворивский, который голосовал за увольнение, Наблюдательный совет будет готовить объявление внеочередного конкурса на должность председателя правления Общественного. Для этого нужно создать комиссию, разработать условия конкурса, проголосовать за объявление конкурса на замещение должности.

Ревизоры доказали нарушения и нелепые эксперименты

"Когда доложили нам, скажем так, ревизоры независимые, которые доказали нам, что там были какие-то определенные и нарушения, нелепые эксперименты, а плюс еще все, что было до того, скажем, Объединительный собор, и вдруг Общественным каналом подается так-то мелко. Я голосовал за то, чтобы уволить", – отметил Яворивский.

Сам Зураб Аласания на своей странице в Facebook заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта. Он и его подчиненные на заседание пришли с годовым отчетом, впрочем его не заслушали, сообщил Зураб Аласания.

Наступление на свободу слова

Решение об увольнении руководителя Общественного вещателя, да еще и ровно за два месяца до выборов, – политическое, рассказала в комментарии Радио НВ главный эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации Информационная безопасность, бывший заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова.

Это навредит реформе и поставит нового руководителя в зависимость от власти

По ее словам, от Зураба Аласании давно требовали убрать из эфира Общественного антикоррупционные программы – Схемы и Наши Деньги. Теперь эти программы под вопросом. А это уже не просто политика, но и наступление на свободу слова. Такого не было даже в предыдущих предвыборных кампаниях, говорит Татьяна Попова.

"Когда подчиняли эти региональные телеканалы под Общественное, там были просто ужасные вещи – подавались несуществующие сотрудники, были перераздуты штаты и, соответственно, фонд заработной платы. Там писалась какая-то техника, которая якобы не принадлежала телеканалу, хотя телеканал ее получил от спонсоров. Когда он начал их освобождать, против него началась сразу кампания. Конечно, это навредит реформе, и это поставит нового руководителя в полную зависимость от сегодняшней власти", – отметила Попова.

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В марта 2014 года Кабинет министров назначил Зураба Аласанию генеральным директором Национальной телекомпании Украины. Уже тогда он заявил, что конечной целью реформирования государственного телерадиовещания видит разгосударствление и создание на его базе общественного вещания.

Решение о создании общественного телевидения в Украине Верховная Рада приняла в марте 2015 года, в апреле того же года законопроект подписал президент Петр Порошенко. Независимый общественный вещатель является обязательством Украины перед Советом Европы. Аласании удалось объединить 32 государственных предприятия и принять участие в превращении их в акционерное общество.

В апреле 2017 года Наблюдательный совет избрал его председателем правления Национальной общественной телерадиокомпании. В следующем месяце он вступил в должность. Контракт был рассчитан на 4 года.