В соцсетях сообщили о массированном ударе по Донецку — видео

5 июня, 09:50
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Кремлевская пропаганда сразу же возложила ответственность за удар на ВСУ (Фото:Типичный Донецк/t.me)

Кремлевская пропаганда сразу же возложила ответственность за удар на ВСУ (Фото:Типичный Донецк/t.me)

Жители временно оккупированного РФ Донецка сообщили о массированном обстреле города.

Как утверждается, в субботу вечер, 4 июня, по его центральной части был нанесен удар из реактивных систем залпового огня Град.

Кроме того, в соцсетях обнародовали также видео с предполагаемым обстрелом города и его последствиями.

Видео дня
https://twitter.com/Peter79233966/status/1533186579983917058

Кремлевская пропаганда сразу поспешила возложить ответственность за удар на Украину, однако в Генштабе ВСУ это пока не комментировали.

В свою очередь местные жители отмечают, что освещение этой темы на российском телевидении похоже на заранее спланированную провокацию, направленную на срыв поставок Украине дальнобойных вооружений.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецк Российская агрессия Обстрел Война России против Украины

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