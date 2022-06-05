В соцсетях сообщили о массированном ударе по Донецку — видео
Кремлевская пропаганда сразу же возложила ответственность за удар на ВСУ (Фото:Типичный Донецк/t.me)
Жители временно оккупированного РФ Донецка сообщили о массированном обстреле города.
Как утверждается, в субботу вечер, 4 июня, по его центральной части был нанесен удар из реактивных систем залпового огня Град.
Кроме того, в соцсетях обнародовали также видео с предполагаемым обстрелом города и его последствиями.
Кремлевская пропаганда сразу поспешила возложить ответственность за удар на Украину, однако в Генштабе ВСУ это пока не комментировали.
В свою очередь местные жители отмечают, что освещение этой темы на российском телевидении похоже на заранее спланированную провокацию, направленную на срыв поставок Украине дальнобойных вооружений.
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