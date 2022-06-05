В соцсетях сообщили о массированном ударе по Донецку — видео 5 июня, 09:50 Цей матеріал також доступний українською Кремлевская пропаганда сразу же возложила ответственность за удар на ВСУ (Фото:Типичный Донецк/t.me)

Жители временно оккупированного РФ Донецка сообщили о массированном обстреле города.

Как утверждается, в субботу вечер, 4 июня, по его центральной части был нанесен удар из реактивных систем залпового огня Град.

Кроме того, в соцсетях обнародовали также видео с предполагаемым обстрелом города и его последствиями.

Видео дня

Кремлевская пропаганда сразу поспешила возложить ответственность за удар на Украину, однако в Генштабе ВСУ это пока не комментировали.

В свою очередь местные жители отмечают, что освещение этой темы на российском телевидении похоже на заранее спланированную провокацию, направленную на срыв поставок Украине дальнобойных вооружений.

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