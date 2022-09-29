Ракетная атака РФ на Днепр: оккупанты попали по жилым кварталам, погибли три человека, пятеро ранены 29 сентября, 08:02 Оккупанты ударили ракетами по Днепру (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA/1988)

В ночь на четверг, 29 сентября, российские оккупанты ударили ракетами по Днепру. Три человека погибли, еще пятеро ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Вражеские ракеты попали по жилым кварталам. Среди трех погибших есть один ребенок.

Среди раненых есть 12-летняя девочка. Ее достали спасатели из разбитого дома.

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В результате ракетного удара полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы — ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети.

В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Пострадали рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.



Вечером в среду, 28 сентября, оккупанты выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59 по Запорожской и Днепропетровской областям.

Как сообщает командование Воздушных сил в Facebook, четыре из пяти ракет, выпущенных российскими истребителями Су-35, сбили защитники из Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования Восток.

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