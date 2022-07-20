Убийство Шеремета. Во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе

20 июля, 22:53
Фото Павла Шеремета в день прощания с ним в Киеве, июль 2016 года (Фото:Радио Свобода)

Фото Павла Шеремета в день прощания с ним в Киеве, июль 2016 года (Фото:Радио Свобода)

Суд по делу убийства журналиста Павла Шеремета не проводит заседание с 21 февраля.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос УП.

При этом обвиняемые не находятся под стражей.

«В настоящее время у обвиняемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь меры пресечения отсутствуют», — заявили в Офисе генпрокурора.

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В ведомстве также сообщили, что обвиняемые не обращались с просьбой снять с них санкции для участия в войне.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что некоторые арестованные будут отпускаться, если они согласятся воевать на фронте.

Также УП попросила сообщить, не уничтожались ли по делу об убийстве Шеремета какие-либо материалы, поскольку во время военного положения чиновники могут уничтожать документы, составляющие тайну. В Офисе генпрокурора подчеркнули, что не делали этого.

20 июля 2022 года исполняется шесть лет с тех пор, как в центре Киева был убит журналист Павл Шеремет, который на тот момент работал в Украинской правде.

https://www.youtube.com/watch?v=0fWcWhj9IjI

20 июля 2022 года исполняется шесть лет с тех пор, как в центре Киева был убит журналист Павл Шеремет, который на тот момент работал в Украинской правде.

Правду о его настоящих убийцах Украина не знает до сих пор, в то время как скандальное дело, в котором подозреваемыми стали музыкант и ветеран Андрей Антоненко, боевой медик Яна Дугарь и кардиохирург Юлия Клименко, сейчас фактически оказалась «на паузе».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Офис генерального прокурора

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