По делу Савченко и Рубана назначили экспертизу, которая определит возможность уничтожения Рады из изъятого у фигурантов оружия

Савченко была на суде по делу Рубана до собственного ареста

В деле о планировании теракта народным депутатом Надеждой Савченко и руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном назначили экспертизу, которая определит возможность уничтожения здания парламента из изъятого у одного из фигурантов оружия.

Об этом сообщил прокурор Александр Банник в Шевченковском райсуде Киева, пишет Униан.

По его словам, эксперты должны определить разрушительную силу, вероятное количество жертв при применении оружие, а также возможность уничтожения здания парламента из оружия и боеприпасов, изъятых в ноябре 2017 года и марте 2018 года.

8 марта Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием), и ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт).

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан с сообщниками готовился дестабилизировать украинское общество с помощью массовых террористических атак.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и Рубаном.

По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия из оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.