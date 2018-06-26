По делу Савченко и Рубана назначили экспертизу, которая определит возможность уничтожения Рады из изъятого у фигурантов оружия

В деле о планировании теракта народным депутатом Надеждой Савченко и руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном назначили экспертизу, которая определит возможность уничтожения здания парламента из изъятого у одного из фигурантов оружия.
Об этом сообщил прокурор Александр Банник в Шевченковском райсуде Киева, пишет Униан.
По его словам, эксперты должны определить разрушительную силу, вероятное количество жертв при применении оружие, а также возможность уничтожения здания парламента из оружия и боеприпасов, изъятых в ноябре 2017 года и марте 2018 года.
8 марта Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием), и ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт).
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан с сообщниками готовился дестабилизировать украинское общество с помощью массовых террористических атак.
Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и Рубаном.
По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.
Савченко признала, что причастна к вывозу оружия из оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.
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