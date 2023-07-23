Во временно оккупированных Олешках взорвали дом местного гауляйтера Георгия Журавко — СМИ
Место взрыва в Олешках (Фото:Мост)
Во временно оккупированных Олешках Херсонской области якобы взорвали дом местного коллаборанта и «главы» незаконной администрации Георгия Журавко.
Об этом сообщает местное издание МОСТ из ссылкой на локальные Telegram-каналы.
Утверждается, что происшествие произошло вечером в субботу, 22 июля. Неизвестно, находился ли коллаборационист в доме во время взрыва.
Отмечается, что взрыв произошел по адресу улица Крылова, 165, на которой на Журавко зарегистрированы земельный участок и недвижимость.
Оккупанты назначили Журавко «городским головой» незаконной администрации Олешек в мае 2022 года.
До этого он был директором коммунального предприятия Олешки и баллотировался на парламентские и местные выборы.
Журавко был основателем спортивных организаций и предприятия Коттеджный городок Олешье.
Он является родным дядей коллаборанта Алексея Журавко, которого ликвидировали в сентябре 2022 года.
Также СМИ распространяют фотографии якобы с места событий.