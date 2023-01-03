Война в Украине унесла жизни как минимум 6919 гражданских, 11075 ранены — ООН
Последствия российских обстрелов в Гостомеле Киевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля в Украине погибли как минимум 6919 гражданских лиц, еще 11075 были ранены.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - сообщили в ООН.
Больше всего погибших в ООН насчитали в Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной и Северодонецке.
По подтвержденным данным ООН, погибли 2737 мужчин, 1842 женщины, 216 мальчиков и 175 девочек, тогда как пол 38 детей и 1911 взрослых пока не удалось установить.