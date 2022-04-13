РФ нанесла ракетный удар по Черкасскому, ранены семь человек
Ракеты ударили рядом с многоквартирными домами (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
В среду, 13 апреля, российские войска нанесли ракетный удар рядом с многоквартирными домами в Черкасском Донецкой области.
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Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
По его словам, в результате атаки пострадали, по меньшей мере, семь человек.
Кроме того, удары ВС РФ были нанесены также по Авдеевке и Большой Новоселке, один из жителей которой получил легкую контузию.
«Снова и снова россияне подтверждают, что они не могут вести честную конвенционную войну, не способны противостоять ВСУ. Их главная тактика теперь — убивать и терроризировать гражданское население», — отметил Кириленко.
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