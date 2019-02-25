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По бездорожью и во время обстрела. Укроборонпром показал испытания БТР-4 с новыми корпусами

Сегодня, 11:58
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Укроборонпром

В текущем году могут начать серийное производство БТР-4

Харьковские бронетанковые предприятия Укроборонпрома завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами для расширения производства машин для нужд украинской армии.

Как рассказали в пресс-службе концерна, во время испытаний БТР-4 прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием, а также выдержали испытания обстрелом, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что в текущем году предприятия готовы начать серийное производство бронемашин.

Уровень защиты, который обеспечивает эта машина - один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящие на вооружении Вооруженных сил Украины.

На этой машине установлен боевой модуль БМ-7 Парус с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом Барьер, автоматическим гранатометом и пулеметом.

Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса удается достичь высокой точности огня, в том числе и уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км. 

За маневренность БТР-4 отвечает мощный немецкий двигатель Deutz, а автоматическая американская трансмиссия Allison позволяет разогнать БТР до 110 км/ч.

Теги:   ВСУ БТР Укроборонпром

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