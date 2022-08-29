«Ночь для орков была нелегкой». Депутат облсовета подтвердил удар по базе оккупантов в Херсоне 29 августа, 10:00 Военная база оккупантов в Херсоне попала под удар (Фото:Суспільне Херсон)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань подтвердил информацию об ударе по военной базе российских оккупантов в Херсоне.

«Ночь для орков была нелегкой, а для многих — последней», — написал он у себя в Facebook.

По его словам, помимо военной части были попадания и по вражеским складам.

Ранее жители временно оккупированного Херсона сообщили об ударе по базе российских захватчиков. По имеющимся данным, речь идет о воинской части на улице Паровозной.

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27 августа вблизи исправительной колонии № 90 в Херсоне прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, на территории колонии оккупанты обустроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов.

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