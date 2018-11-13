По 13 часов в поле и избиения. В Одесской области семейная пара удерживала в рабстве почти 100 человек

В Одесской области семейная пара (гражданка Украины и гражданин Грузии) удерживала в рабстве на одном из сельхозпредприятий 94 человека.

По данным Нацполиции, их обманом заманивали на работу специальные вербовщики. Людям обещали стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание.

Работников вербовали в 22 областях и Киеве. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов. Непокорных избивали.

В результате спецоперации полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве и проходят медосмотр.

Сейчас 13 членов преступной группировки задержаны. Начато уголовное производство по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет.