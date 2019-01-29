Пнула ногой в спину. В Запорожье женщина избила шестилетнего сына в ТРЦ Вчера, 19:17 2037 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кадр видео с камеры наблюдения Полиция квалифицировала избиение ребенка как хулиганство Кадр видео с камеры наблюдения

Автор Анастасия Одинцова

В Запорожье женщина избила шестилетнего сына в ТРЦ при нескольких свидетелях. После того, как видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей инцидент, попало в Сеть, полиция начала расследование.



Публичное избиение

31-летняя женщина начала избивать шестилетнего сына в запорожском торгово-развлекательном центре на глазах у других посетителей и сотрудников 19 января.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как она схватила ребенка и несколько раз ударила его ногой, в том числе сильно толкнула ногой в спину, когда он пытался уползти от нее на четвереньках.

Остановили женщину очевидцы происшествия.

На сайте IP News+ 22 января сообщалось, что инцидент произошел в игровой комнате Детского мира в ТЦ Украина. Согласно сообщению, на место происшествия вызвали полицию. В патрульной полиции подтвердили, что вызов был, но никто не подавал заявлений и конфликт разрешили на месте, отмечается в сообщении.

Сообщалось также, что у женщины, которая публично избивала ребенка, есть еще один сын, которому два года. О воспитании детей она вела микроблог в Instagram, сейчас он удален.

Как женщина объяснила избиение своего ребенка

22 января, после того, как видео избиения ребенка в ТРЦ попало в интернет и вызвало негодование у пользователей соцсетей, женщина, которая на нем фигурирует, записала видеообращение.

Она объясняет избиение тем, что она "тоже живой человек" и иногда выходит из себя.

"Я могу и накричать, и дать по заднице, и сделать замечание", - комментирует она свое общение с детьми.

Женщина также говорит, что "лучше туфли обсудить или трусы, чем какие-то конфликтные ситуации". По ее словам, "у этой ситуации была причина, и она совсем не в Виталике (пострадавший от избиения ребенок - ред.)".

При этом она не считает, что то, что она бьет ребенка, ему вредит и говорит, что у него все хорошо. "Кто там очень переживает за Виталика - пожалуйста, не переживайте. Ребенок без синяков, сытый ... ходит каждый день на тренировки, ездит отдыхает, ни в чем ему никто не отказывает, поэтому не стоит за него переживать, у него все в жизни хорошо", - заявила женщина.

Она подчеркнула, что воспитывать детей ей никто не помогает, так как ее муж много работает.

"Для меня это лишь очередной повод поработать над собой, заняться где-то тайм-менеджментом, посмотреть, где я переусердствую, где можно больше отдыхать", - говорит женщина в конце видеообращения.

Реакция властей

25 января в полиции заявили, что расследуют инцидент как хулиганство (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В сообщении говорится, что сотрудники отдела ювенальной превенции узнали "о физическом насилии в отношении малолетнего ребенка" 23 января.

В управлении по делам детей Запорожского городского совета сообщили СМИ, что узнали об инциденте из видео в интернете и обратились к правоохранителям, чтобы они разыскали женщину.

Комментарий Наталии Сиворакши из управления по делам детей начинается со 2 минуты 36 секунды

"Мы ее возьмем на учет. Это будет учет детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и дальше мы будем контролировать эту семью. Если будут какие-то изменения в худшую сторону, мы будем ее предупреждать, даже рассматривать такой случай, что мы будем детей забирать из семьи на определенное время, для того, чтобы мать могла переоценить свою жизнь", - заявила руководительница городского управления по делам детей Наталия Сиворакша.

НВ