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Площадь пожара возле Дарынка в Киеве увеличилась до 10,5 тыс. квадратных метров

Сегодня, 17:07
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ГСЧС

Привлечено 123 спасателя

По состоянию на 16:30 площадь пожара в Деснянском районе Киева в складском здании ООО Адонис Проект увеличилась до 10, 5 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 123 человек личного состава и 31 единица техники ГСЧС. Существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание.

Напомним, 2 февраля в 11:52 неподалеку от торгового центра Дарынок, в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар.

В Киеве горит склад

2 февраля 2019 В Деснянском районе, недалеко от торгового центра Дарынок в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) с хранения электроинструмента, пластика и картона произошла

По состоянию на 14:30 площадь пожара составляла 7 тыс. кв.м.

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