Площадь пожара в Чернобыльской зоне сократили вдвое - видео с крыши 4-го блока

Появилось видео с пожара в Чернобыльской зоне

Площадь горения уменьшилась с 12 (по другим данным с 15) до 6 гектаров, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Руководство Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подтвердило также, что на месте аварии нашли факелы. Проверяется версия о поджоге.

"Тушение пожара осложнялось ветром. Были привлечены все возможные средства к тушению. Площадь горения уменьшилась с 12 до 6 гектаров. Мы можем говорить о том, что нам удалось предотвратить масштабный пожар", - цитирует Чечеткина РБК-Украина.

Тушение продолжается. На месте пожара работает авиация спасательной службы. ГСЧС оценивает ситуацию как управляемую. Скорость ветра к вечеру снизилась и составляет 3 м/с. Угрозы распространения нет, считает Чечеткин.

Присутствующие в зоне ЧАЕС сотрудники опубликовали видео возгорания. Видно, что снимали днем, автор видео жаловался на силу ветра, боясь, что телефон выпадет из рук. Также он говорит, что снимают с крыши 4-го блока.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что радиационный фон в Чернобыльской зоне, Киеве и области значительно ниже установленных норм. В отдельных лесных кварталах зафиксирован повышенный радиационный фон.

По состоянию на 21:00 вторника, 5 июня, угрозы распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны отчуждения нет.

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Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.