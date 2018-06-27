Пляжный сезон. Где отдохнуть на побережье Азовского моря и сколько это стоит

Мягкий климат, теплая вода и широкие песчаные пляжи. Немало украинских туристов в качестве места летнего отдыха выбирают побережье Азовского моря. Из-за мелководной прибрежной полосы Азовское море считается оптимальным местом отдыха с маленькими детьми. К тому же цены на жилье здесь традиционно дешевле, чем на Черном море.

Подробнее об этом - в сюжете Радио НВ.

Наибольшей популярностью пользуется город Бердянск. Хорошая детская инфраструктура с аттракционами и аквапарками делает город семейным курортом. Койкоместо в комнате в частном секторе там можно снять за 100-250 гривен. За 100 гривен в комнатах с простым ремонтом будут только кровати и, возможно, телевизор. Душ и туалет - на улице. Цены на однокомнатные квартиры в городе стартуют от 350 гривен, на двухкомнатные - от 600. Проблем с туристами нет.

Дома в частном секторе уже почти все забронированы до конца лета, рассказала НВ риэлтор Инга Добровольская. Немалой популярностью среди туристов, по ее словам, также пользуются отели у моря.

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"На первой линии от моря простой номер люкс с кондиционером, хорошим евроремонтом и выходом на пляж стоит от 800 до 1500 гривен. Отдельной кухни здесь нет, только общая. Такой же номер с кухней можно снять за 450-500 гривен на второй-третьей линии. В центре хороший номер стоит 450-500 гривен. Домик - 800 гривен", - рассказала Добровольская.

Согласно информации с сайта Booking, в шести минутах от моря можно снять простой номер на двоих за 270 гривен в сутки. Самый дорогой семейный люкс с отдельной комнатой на шесть человек стоит 4500 гривен в сутки. Завтрак в эту сумму не входит.

Среди популярных курортов на побережье Азовского моря - Геническ, Мелекино, Урзуф и т.д.

Более 300 различных баз отдыха, а также небольших курортных комплексов, гостиниц и пансионатов расположены в Кирилловке Запорожской области. Койкоместо там можно найти даже за 80 гривен с человека в сутки. Правда, среди условий будут только кровати и старый холодильник, рассказал НВ житель поселка Сергей, который также сдает комнаты в своей базе отдыха. За номер с лучшими условиями придется заплатить около 500 гривен в сутки, добавил он.

"Средняя цена 550-850 гривен. Есть пятиместные номера за 800 и четырехместные за 600. В номерах есть все, кроме душа и туалета. Даже в "экономе" есть кондиционер, спутник, wi-fi, холодильник", - рассказал Сергей.

Накануне длинных выходных, добавил он, цены на аренду существенно увеличиваются.

На июль за 180 гривен в сутки в Кирилловке можно снять бюджетный номер в гостевом доме с душем и туалетом. За шесть минут от пляжа в спа-отеле с открытым бассейном номер на двоих стоит 1600 гривен в сутки.

Люди, которые приезжают на отдых на побережье Азовского моря, по словам риэлторов и арендодателей, ищут жилье с лучшими условиями, но подешевле. Однако в целом проблем с потоком туристов они не отмечают. Сложным был 2014-й - год начала войны. Но уже с 2015 года ситуация выровнялась. Среди популярных курортов на побережье Азовского моря - также Геническ, Мелекино, Урзуф и тд.

Геническ расположен в самом начале популярной среди туристов Арабатской стрелки. Цены на жилье там стартуют от 50 гривен с человека и доходят до пары тысяч за ночь. Например, за тысячу гривен можно снять двухместный номер в гостинице. В номере - звукоизоляция, "плазма", сейф, wi-fi. За завтрак придется заплатить отдельно - 150 гривен за человека.

Боевые действия в Донбассе на неопределенное время ограничили доступ к побережью Азовского моря к востоку от Мариуполя

Выбирая Арабатскую стрелку как место для отдыха, надо учитывать, что ее южная часть была аннексирована весной 2014 года.

В курортном городе Приморск Запорожской области можно снять номер в частном секторе с душем, мультиваркой, электрочайником, стиральной машиной и кондиционером от 100 гривен в сутки за койкоместо. К морю в таком случае придется идти 15 минут. В отеле дорогой двухместный номер стоит 1500 гривен в сутки.

Боевые действия в Донбассе на неопределенное время ограничили доступ к побережью Азовского моря к востоку от Мариуполя. Впрочем населенные пункты к западу от города - Ялта, Юрьевка, Урзуф, Мелекино по-прежнему ждут отдыхающих. Например, в Мелекино номер в гостинице на два человека можно снять за 70 гривен в сутки. Среди условий - кровать и вентилятор. Самый дорогой - номер в гостинице семейного отдыха - 600 гривен в сутки.

Напомним, в мае Запорожский областной лабораторный центр Минздрава провел исследование воды в Азовском море. Результаты проб, взятых специалистами течение недели, не обнаружили отклонений.