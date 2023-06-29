Денег не дали, рыл окопы. ВСУ взяли в плен оккупанта, он рассказал о ситуации в армии РФ — видео
Оккупанта взяли в плен (Фото:t.me/osirskiy)
Российский осужденный, которого украинские защитники взяли в плен, рассказал о занятиях на полигоне и ситуации в армии РФ, в России он отбывал наказание за убийство.
Видео с оккупантом опубликовал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram в четверг, 29 июня.
«Очередной пленный зэк, который был осужден в РФ к лишению свободы за убийство. Это Седов Сергей Николаевич, 51 год», — говорится в сообщении.
Оккупант подписал контракт с министерством обороны РФ и попал в так называемую ЧВК Ветераны, которые сформированы из российских уголовных заключенных.
«Говорит, что обещали снятие всех обвинений. Большинство из его сослуживцев ЧВК — осуждены по статье за наркоманию», — сказано в сообщении.
Пленный рассказал о занятиях на полигоне, где их готовили на штурмовиков.
Обещали 150 тысяч российских рублей, но еще ничего не получил. Им даже не доверяли оружие и рядом всегда стояли «сторожа» — определенные вооруженные контрактники ЧВК Ветераны.
Также рассказывает о большом количестве погибших и раненых.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских окупантов, сбит один вражеский самолет. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 227 тысяч военных.