Денег не дали, рыл окопы. ВСУ взяли в плен оккупанта, он рассказал о ситуации в армии РФ — видео 29 июня, 09:41 Оккупанта взяли в плен (Фото:t.me/osirskiy)

Российский осужденный, которого украинские защитники взяли в плен, рассказал о занятиях на полигоне и ситуации в армии РФ, в России он отбывал наказание за убийство.

Видео с оккупантом опубликовал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram в четверг, 29 июня.

«Очередной пленный зэк, который был осужден в РФ к лишению свободы за убийство. Это Седов Сергей Николаевич, 51 год», — говорится в сообщении.

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Оккупант подписал контракт с министерством обороны РФ и попал в так называемую ЧВК Ветераны, которые сформированы из российских уголовных заключенных.

«Говорит, что обещали снятие всех обвинений. Большинство из его сослуживцев ЧВК — осуждены по статье за наркоманию», — сказано в сообщении.

Пленный рассказал о занятиях на полигоне, где их готовили на штурмовиков.

Обещали 150 тысяч российских рублей, но еще ничего не получил. Им даже не доверяли оружие и рядом всегда стояли «сторожа» — определенные вооруженные контрактники ЧВК Ветераны.

Также рассказывает о большом количестве погибших и раненых.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских окупантов, сбит один вражеский самолет. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 227 тысяч военных.