Сдавшийся оккупант рассказал о «заградотрядах» ВС РФ и бунте российских морпехов под Одессой — видео 12 марта, 11:38 Цей матеріал також доступний українською По словам пленного военного, российские солдаты боятся расстрела в случае отступления (Фото:Скриншот видео СБУ)

Российское командование организовало так называемые «заградотряды», препятствующие отступлению вторгшихся в Украину оккупационных сил.

Об этом сообщил очередной военнослужащий ВС РФ, сдавшийся в плен в Николаевской области.

«Эшелоны сзади, они убивают тех, кто дезертировал, уезжает назад… Мы, конечно, сдались. Потому что нам говорили совсем обратное… Мы, когда уже поняли эту обстановку, нас не пустили назад. Сказали, что нас убьют сзади, если мы пойдем. Единственное, что можно было — это сдаться», — рассказал он.

По словам пленного россиянина, военнослужащие ВС РФ сейчас деморализованы, а бойцы морской пехоты, которые должны были штурмовать Одессу, отказались выполнять задачу.

«Под Одессой морпехи не вышли из судна. 600 человек. Они дали бунт. Они понимали то, что происходит. Они просто не сошли с судна», — заявил он.

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